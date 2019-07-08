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Шоу-бизнес

Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"

прочитано 231 раз

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим популярного шоу "Форт Боярд". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей телеканала СТС.

Съемки обновленной передачи проходят во Франции. В телеигре участвуют 10 команд по пять человек в каждой. За сокровища борются такие известные персоны, как телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие, передает URA.ru.

Автор: Полина Крылова8 июля 2019, 16:51

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