Вскрылась близкая связь Топалова с Бузовой

Певицу и артиста связывают теплые отношения. Об этом рассказала жена Влада Топалова – телеведущая Регина Тодоренко.

Тодоренко рассказала о звездах, побывавших на ее шоу. При этом телеведущая призналась, что в список новых героев обычно попадают знаменитости, выбранные редакторско-режиссерской командой.

Примечательно, что со многими персонами жена Влада Топалова даже не знакома. Чтобы пригласить артиста на съемки шоу "Пятница с Региной", Тодоренко пользуется соцсетями, отправляя человеку заявку.

Одной из гостей шоу стала и поющая ведущая Ольга Бузова. Примечательно, что она согласилась прийти на съемочную площадку именно благодаря Владу Топалову. По словам Регины Тодоренко, Бузова поддерживает теплые дружеские отношения с ее мужем. Они были достаточно близки для того, чтобы певец предложил ей стать героиней шоу Тодоренко.

"С Бузовой мне еще очень помог Влад, потому что он с ней в теплых отношениях, спросил: "Пойдешь к Регинке сниматься?". Она говорит: "Конечно, почему нет!" Может, есть кредит доверия ко мне у зрителя", – цитирует жену Влада Топалова "Домашний очаг".

Напомним, ранее Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в итальянском Соренто. На торжество они пригласили только самых близких и друзей.