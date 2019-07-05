Вскрылась близкая связь Топалова с Бузовой
Тодоренко рассказала о звездах, побывавших на ее шоу. При этом телеведущая призналась, что в список новых героев обычно попадают знаменитости, выбранные редакторско-режиссерской командой.
Примечательно, что со многими персонами жена Влада Топалова даже не знакома. Чтобы пригласить артиста на съемки шоу "Пятница с Региной", Тодоренко пользуется соцсетями, отправляя человеку заявку.
Одной из гостей шоу стала и поющая ведущая Ольга Бузова. Примечательно, что она согласилась прийти на съемочную площадку именно благодаря Владу Топалову. По словам Регины Тодоренко, Бузова поддерживает теплые дружеские отношения с ее мужем. Они были достаточно близки для того, чтобы певец предложил ей стать героиней шоу Тодоренко.
"С Бузовой мне еще очень помог Влад, потому что он с ней в теплых отношениях, спросил: "Пойдешь к Регинке сниматься?". Она говорит: "Конечно, почему нет!" Может, есть кредит доверия ко мне у зрителя", – цитирует жену Влада Топалова "Домашний очаг".
Напомним, ранее Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в итальянском Соренто. На торжество они пригласили только самых близких и друзей.
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