Кино осиротело: умер Панин
Василий Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища им. Щепкина, потом учился в ГИТИСе и на Высших курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. Он снял такие фильмы, как "Человек на полустанке" (1983), "Исчадье ада" (1991), "Ночь на кордоне" (2001) и другие.
Но самая известная его работа – исторический фильм "Певучая Россия" о создателе русского народного крестьянского хора Митрофане Пятницком, главную роль в котором, главную роль исполнил Юрий Соломин. Сам же Панин как актер появился в картинах "Сувенир для прокурора" (1989) и "Лихая парочка" (1992).
С 1966 года Панин работал на Мосфильме, потом был руководителем "Народного кинофестиваля России" в родном Воронеже, основал и руководил киностудией "Донфильм". Василий Панин – лауреат всероссийских и международных кинофестивалей, в том числе "Кинотавр" (Сочи, 2000), "Виват—кино России" (Санкт-Петербург, 2004).
В Союзе кинематографистов России говорят, что отечественное кино осиротело со смертью Василия Панина.
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