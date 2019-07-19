"Папа, не уходи!": малолетняя дочь бросилась на шею Стасу Михайлову

"В 7 утра, пока на улицах никого нет, прошелся вдоль моря, попил кофе, встретился с друзьями", – рассказал о приятном времяпровождении на Рижском взморье артист. Правда, традиционный для себя спортзал он прогулял, покаявшись, что артистам с их кочевой жизнью порой сложно соблюдать режим.
В курортную Юрмалу Стас приехал с супругой Инной, а вот детей оставил дома. "У меня просто сегодня выступление у Лаймы, завтра – в Питере, а им бы такие перемещения тяжело давались", – пояснил музыкант.
В малышах Стас души не чает. "Они – моя таблетка от усталости, – улыбается певец. – В те редкие моменты, когда приезжаю домой с гастролей, младшая дочь бросается на шею с криком: "Папа, не уходи, я тебя больше никуда не отпущу".
По словам артиста, он очень лояльный и добрый папа, многое позволяет своим отпрыскам. "Но как только что-то станет переходить определенную грань, я, конечно, это остановлю", – пояснил Стас.
В семье Михайлова – шестеро детей разных возрастов и от разных браков. Младшая – Мария – первоклассница. Но по стопам знаменитого отца в музыку вряд ли кто-то пойдет. "Я пока не вижу, чтобы дети подошли к инструменту, интересовались музыкой, – рассказал исполнитель. – Но это их выбор, их жизненный путь. Моя задача – помочь им реализовать свой потенциал, найти себя в этом мире – в гуманитарной ли, в творческой сфере".
"Я хочу, чтобы они в совершенстве владели иностранными языками, чего мне сегодня не хватает, – ленился в свое время, а теперь и времени нет. Еще очень забочусь о духовном воспитании детей, поскольку без него человек похож на флюгер, его ничего не ограничивает – куда ветер дунул, туда его и понесло", – заключил кумир.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Я хороший будущий муж
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!