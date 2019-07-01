В Кремле отреагировали на русофобскую истерику Катамадзе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы, которая отказалась выступать в нашей стране. Нино Катамадзе готовы пояснить реальное положение дел.

Представитель Кремля отметил, что Нино Катамадзе – очень талантливая исполнительница, но, скорее всего, "многого не знает в плане политики". Дмитрий Песков добавил, что в России готовы пояснить звезде политические аспекты осложнения отношений Грузии и нашей страны. Готовы и ответить на вопросы певицы по этой теме.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в России очень уважают и любят грузинский народ, в том числе деятелей культуры. "Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше", – цитирует Пескова ТАСС. При этом в нашей стране "не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов", особенно если они направлены против российской власти.

Ранее Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси. С 20 июня они собираются у здания парламента Грузии. Знаменитость заявила на своей странице в Facebook, что больше никогда не будет выступать в России. Она сделала это после участия в фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня – и была раскритикована соотечественниками.

Как писали "Дни.ру, на публикацию Нино Катамадзе отреагировали российские деятели шоу-бизнеса и журналисты. Они отметили, что певица много лет гастролировала по российским городам, зарабатывая, и не задумывалась о политике.