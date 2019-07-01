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Нино Катамадзе отказались выступать в России

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Нино Катамадзе отказались от всех концертов в России на фоне обострения отношений Тбилиси и Москвы. Певица отметила в Facebook, что поддерживает протестующих на площади перед парламентом и таким образом хочет выразить им поддержку. 

На прошлой неделе Катамадзе выступала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", после чего была подвергнута критики со стороны соотечественников. После она заявила, что это был ее последний концерт в России. "Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! <…> Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", – написала певица. 

1 июля 2019, 02:09

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