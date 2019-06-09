Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
Иосиф Пригожин не мог успокоиться и после окончания мероприятия. Продюсер рассказал журналистам, что его преследует какая-то сумасшедшая поклонница. По словам Пригожина, она испортила ему выступление – выскочила на сцену в то время, когда на ней пели Егор Крид и Валерия, сообщал телеграм-канал "Только никому".
Иосиф Пригожин утверждает, что женщина ходит за ним буквально по пятам, а свое имя раскрывать категорически отказывается. "Эта девушка мне уже надоела. Я понимаю, может ей нравится мое творчество, но не таким же образом высказывать признание. Как можно было выскочить на сцену? Зачем? Намеренно испортить номер? Не понимаю я этого",– пожаловался продюсер.
Иосиф Пригожин на премии МУЗ ТВ награжден премией в номинации "Лучший продюсер 10-летия". Пригожин отметил, что он работает на этом поприще более 30 лет, так что награда для него особенно дорога.
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