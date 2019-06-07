Проигравшего "Евровидение" Лазарева не пустили на премию Муз ТВ
Сергей Лазарев наблюдает за премией МУЗ ТВ со стороны. Поставить на сцене дворца спорта "Мегаспорт" номер с минувшего "Евровидения" так и не удалось.
"Очень технически сложный номер, который, к сожалению, не смогли воспроизвести", – рассказал журналистам сам Сергей Лазарев.
Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене "Мегаспорт", чтобы узнать имена победителей премии МУЗ ТВ. Организаторы пообещали поразить масштабностью церемонии. Они заверяют, что на этой арене много дополнительных возможностей.
"Сцена будет рассыпаться на части, превращаться в воду, она будет у нас гореть. У нас будут номера, где к нам прямо на площадку в "Мегаспорт" будет приземляться самолет на сцену, из которого будут выходить артисты. Вот Мадонна выступала недавно, у нее многих было таких фишек. У нас будет круче!", - цитирует издание Super гендиректора МУЗ-ТВ Армана Давлетярова.
Хоть и без Сергея Лазарева, церемония обещает быть грандиозной. Первыми вышли на красную дорожку премии "Муз-ТВ" ведущие. Гостей приветствовали Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак. передает StarHit.
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