"Ножки – как у козы рожки": Лещенко в мини-шортиках насмешил народ
"Золотой голос России" опубликовал в личном Instagram снимок, который многим обывателям показался смешным. На фото певец запечатлен со Львом Лещенко и Игорем Крутым.
Внимание интернет-пользователей привлекли коротенькие шортики Лещенко и выглядывающие из-под них тоненькие ножки. В таком неформальном виде народного артиста можно увидеть крайне редко.
"Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный 😂🔥на отдыхе ☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал публикацию Николай Басков.
Отметим, что в комментариях только и обсуждали, что ноги звезд на фото. Кто-то отмечал, что Лев Лещенко в мини-шортиках выглядит нелепо. Другие хвалили знаменитость за смелость.
"Да уж, все же мужчину украшают брюки", "У Баскова самые красивые и ровные ноги😅", "Ножки – как у козы рожки👍❤️❤️❤️", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела все🤣", "Прям ножки как у курят)", "Не ноги а личное оскорбление", "Трио Голоногие)", "Ноги у всех троих страх страшный", – писали пользователи о Льве Лещенко.
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