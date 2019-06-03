Трогательное интервью с одиноким Киану Ривзом оказалось фейком

Облетевшее все соцсети трогательное интервью с Киану Ривзом, где он рассказывает о "всепоглощающем одиночестве", оказалось фейком. Об этом сообщает телеканал "360".
Статью опубликовал малайзийский журнал Star, и она быстро разошлась по соцсетям, вызвав бурную реакцию у поклонников звезды фильмов "Матрица" и "Джон Уик". Пользователи сочувствовали актеру, в прошлом трагически потерявшему невесту. Однако теперь представители звезды заявили, что Киану никогда не беседовал с журналом, а интервью назвали фейком.
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