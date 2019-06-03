Несчастную Собчак предупредили об угрозе для ее детей
Новую волну обсуждения Ксения Собчак подняла своим последним постом в Instagram. На снимке из очередного тура телеведущая просто стоит, подставив лицо солнцу. Однако подпись под ним, как обычно, провоцирующая.
"Старик Эйнштейн все-таки был прав. Есть две безграничные вещи на свете – человеческая глупость и Вселенная. Кстати, насчет второго он был не уверен", – написала телезвезда.
Особо доверчивые подписчики решили, что у Ксении приступ самокритики – мол, встала на путь исцеления и раскаяния. Однако они оказались в меньшинстве. Остальные обрушились на телеведущую с критикой, подчеркнув, что та втравила в скандал не только Ольгу Бузову, но и дизайнера, чьи слова привела в эфире своей программы.
"Да, Эйнштейн был прав. А еще, в свете последних событий, надо думать тысячу раз, прежде чем что-то сказать", – заметили фолловеры. Они уверены, что Ксения Собчак выбрала в качестве объекта для нападок Ольгу Бузову, потому что та не может ответить. Если бы журналистка решилась так "проехаться" по кому-либо из своего окружения, последствия для нее были бы печальными.
Некоторые, критикуя Ксению, все же жалеют ее. "А толку, что Собчак разодета от лучших дизайнеров: Счастливее она от этого точно не стала – злая, неудовлетворенная, страшная и пустая. И кто бы ни считал ее ум великолепным, для меня это бедная и несчастная особа, которая давно потеряла себя как личность", – пишут пользователи.
В то же время они признают, что ругать Собчак бесполезно: экскременты для нее – естественная среда обитания. У телезвезды спрашивают, верит ли она в закон бумеранга, ведь все зло может вернуться к ее детям.
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