Несчастную Собчак предупредили об угрозе для ее детей

Ксения Собчак, устроившая ради пиара очередной скандал, разделила на два лагеря своих поклонников. Одни жалеют телеведущую, отмечая, что она потеряла себя как личность. Другие напоминают о "законе бумеранга", предупреждая телезвезду, что зло может вернуться ее детям.

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