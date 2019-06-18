Пригожин отказался давать деньги шантажистке-жене и взрослым детям

Музыкальный продюсер рассказал о сложных взаимоотношениях с детьми. Иосиф Пригожин и его дети от первого брака не могут найти общий язык.

По словам знаменитости, конфликт разгорелся после того, как его бывшая жена Елена потребовала погасить ее долги. Экс-супруга Иосифа Пригожина хотела получить от продюсера шесть миллионов рублей. В случае отказа пригрозила рассказать об этом журналистам.

Шоумен на шантаж бывшей избранницы не поддался, однако с тех пор его отношения с детьми – 30-летним Дмитрием и 22-летней Данаей – окончательно расстроились. "Сначала теща пошла в телевизор меня грязью поливать, потом Лена и дочка... Сын тогда отказался это делать, за что я ему признателен, отношусь к нему с большим уважением. Но сейчас и он попал под влияние..." – отметил Иосиф Пригожин.

А недавно экс-супруга вновь напомнила о себе. Теперь Елена просит у бывшего мужа два с половиной миллиона рублей.

Иосиф отметил, что никогда не отказывал детям в помощи, всегда обеспечивал всем необходимым, но ровно до того момента, как узнал, что содержит не только собственных отпрысков и их мать. Оказалось, что на деньги музыкального продюсера живет и новый мужчина Елены.

"Я от своих детей никогда не отказывался. Заботился о них. И готов сколько угодно им помогать. Но только им и никому больше!" – добавил Иосиф Пригожин.

После шоумен обратился к сыну. Он пригласил наследника в гости. "Сядь, поговори со мной по душам. Давай сначала о жизни поговорим. А потом о деле. Ты же не бизнес-партнер мне! Приезжай..." – цитирует Иосифа Пригожина "Мир новостей".