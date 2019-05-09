"Как сестрички": 47-летнюю Орбакайте перепутали с Вайкуле
47-летняя Орбакайте разместила в своем Instagram снимок, на котором певица присела на пенек, чтобы передохнуть после подъема на гору Монте-Соларо. "Поднялись на вершину острова Капри, пройдено 921 ступенька (это только вверх), теперь предстоит спуск!" – написала она.
Стоит отметить, что большинство подписчиков звезды заинтересовались не живописными видами, а сходством Кристины с ее коллегой по сцене – Лаймой Вайкуле. "Вы прям как сестрички", "Лайма в молодости", – отметили пользователи Сети в комментариях.
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