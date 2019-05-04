Знаменитости не дают отдохнуть поклонникам и журналистам даже в майские праздники. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 мая 2019 года.



Вскрылись интимные подробности беременности Фриске

В минувшую пятницу, 3 мая, на странице Платона Шепелева появился отрывок из интервью с покойной звездой. Певица призналась, что не сразу сообщила о беременности своим близким, потому что считала эту новость "слишком личной".

По мнению Жанны Фриске, "истинное счастье любит тишину". Звезда также рассказала, что во время беременности ненадолго почувствовала себя ребенком, потому что окружающие все время беспокоились о ее самочувствии.

Высокомерную Собчак поставили на место

В конце апреля в Сети появилось интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. Журналистка раскритиковала решение популярной певицы давать концерты как в крупных, так и в небольших городах. Сама же исполнительница отметила, что любит поклонников из всех уголков страны и не делит слушателей на столичных и провинциальных.

Судя по всему, конфликт между Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой не собирается утихать. Недавно ведущая реалити-шоу "Дом-2" опубликовала ролик, в котором вновь обратилась к журналистке.

"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений

Знаменитая актриса известна своим непростым характером. Недавно Лариса Гузеева жестко ответила поклонникам, которые раскритиковали ее новый образ.

Телеведущая перекрасила свои темные волосы в более светлый цвет. Такие перемены не пришлись по вкусу поклонникам. Они обрушились с гневными комментариями в адрес Ларисы Гузеевой. Артистка поспешила ответить недоброжелателям. Она отметила, что чувствует себя комфортно в своем теле, возрасте и с новым цветом волос.

Разбившийся в аварии Топалов покинул страну

Несколько дней назад известный певец сообщил, что попал в серьезное ДТП. После аварии Влад Топалов решил на время покинуть страну и отправился вместе c супругой Региной Тодоренко в Турцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Мар 2019 в 4:13 PDT

Фотографиями из отпуска телеведущая поделилась на странице в Instagram. Многие пользователи отметили, что музыкант смог быстро оправиться после происшествия и выглядит счастливым.

Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"

Родственники исполнительницы прокомментировали скандал с Микеллой Абрамовой на вокальном шоу "Голос. Дети". Они осудили травлю дочери Алсу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 3:47 PST

Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой. Женщина отметила, что дочь Алсу – талантливая, харизматичная девочка, которая поет всегда и везде. "У нее просто потрясающий голос", – подчеркнула Залина Сафина.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.