Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы
Далеко не все готовы к тому, что их интрижки раскроют, более того – покажут на экране. За право изменять втайне люди готовы даже драться, причем в прямом смысле.
Инцидент произошел сразу после окончания очередного расследования. Съемочная группа покинула площадку, а Карен Кочарян общался на улице с заявительницей. В этот момент из дома выскочил уличенный в измене муж с монтировкой в руках и потребовал отдать ему запись со скрытой камеры.
Увидев, что операторов уже нет, он накинулся на Карена. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но получил сильный удар монтировкой, который обернулся переломом лучевой кости. Карен был избит почти до полусмерти!
К сожалению, такие случаи не редкость, когда речь идет о подобных программах. В прошлом году было совершено покушение на ведущего реалити "Решала" на телеканале "ЧЕ!" Влада Чижова.
"Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо, так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях, и это не самое страшное. Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так все обошлось, слава богу!" – рассказал Кочарян "Дни.ру". Он пообещал, что продолжит раскрывать измены "в штатном режиме", несмотря на увечье.
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