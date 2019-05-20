Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 20 мая
Лента новостей
12:17
Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
11:48
Десятки погибших: в колонии строгого режима вспыхнул бунт
11:28
Найден способ быстро избавиться от целлюлита
11:11
Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле
10:53
Зеленского жестко унизили во время инаугурации
10:44
Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество
10:41
Какая закуска вредит сильнее алкоголя
10:09
Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
10:03
Зеленский вступает в должность президента Украины
09:39
Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски
09:27
Народ в страхе ждет мощнейшего извержения вулкана (видео)
09:05
Загитова получила страшный удар в день рождения
09:03
Назван сценарий выхода из конфликта в Карабахе
08:46
Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника
08:18
Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
08:09
Гороскоп на неделю
08:07
Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
06:47
Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес
06:30
Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
04:34
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
02:19
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
00:07
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
22:05
Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи
20:19
Депутаты Госдумы станут наблюдателями на выборах президента Казахстана
20:14
Кудрявцева в подробностях рассказала о связи с Лазаревым
18:15
"Главное, чтобы был диалог": Спикер Госдумы назвал условие доверия между странами
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года
17:39
Володин назвал ключевые вопросы в обсуждении между парламентами России и Киргизии
17:14
17 раненых: рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв
16:28
Располневшую Седокову довели до голодания
15:48
Несчастная Бузова разрыдалась после предательства
15:39
Володин отметил устойчивость связей России и Киргизии
15:23
Не Харламов: Асмус обнародовала имя своего фаворита
14:46
В Москве обезумевший мужчина избил палкой работницу храма
13:57
Ослепла: солистку группы Spice Girls экстренно госпитализировали
13:17
Крымский мост атаковали с воздуха
12:58
Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
12:30
Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова
12:06
Умер известный российский тренер
11:39
Королева возбудила народ вываливающейся грудью
11:01
Скромницу Брежневу застали в гостях у Зеленского
10:43
Заткнувшая рты поклонникам Волочкова внезапно сменила пол
10:14
Измотанная Пугачева женила непутевого племянника
10:07
Лазарев назвал виновных в своем провале на "Евровидении-2019"
08:24
"Переборщила с гламурностью": Андреева опозорилась на красной дорожке
06:03
Эгоцентричная Маркл побила примерную Миддлтон
04:33
Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
02:38
"Чуть-чуть моложе Пугачевой": Кожевниковой без макияжа крепко врезали
02:21
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
02:01
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
00:16
Тяжелая болезнь приковала Бородину к постели
22:11
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
21:56
Милонов потребовал проверить скандального депутата Резника из-за обвинений в "строительном рэкете"
20:28
Нож в спину Лазареву: Белоруссию отстранили перед финалом "Евровидения"
18:24
Зеленский сделал важное заявление по Крыму
18:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года
17:48
Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"
16:57
Топалов сцепился с Тодоренко из-за маленького сына
16:10
Пугачеву засняли за запретным занятием
15:37
"Ведьмачка": дочь Аллегровой облили грязью
15:34
Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ
15:13
Дайнеко в "голом" платье восхитила народ
14:45
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
13:55
Брежнева и Меладзе показали постельное видео
13:18
Стало известно настоящее имя Меган Маркл
13:03
Кафельникова блеснула задорными сосками
12:24
Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
12:09
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
12:04
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
11:46
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
11:12
Поргина заговорила о новом браке
10:53
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
10:18
Пойдет пешком: вскрылись сенсационные подробности инаугурации Зеленского
08:10
Скандалист Ляшко ищет близости с Зеленским
06:12
Европейские политики наплевали на истерику украинцев
04:00
Скандально известная модель проговорилась об имени новорожденного сына
02:15
Покрытая опарышами звезда шоу "Дом-2" вопила от ужаса
00:02
Ученые сделали сенсационное открытие в изучении болезни Альцгеймера
22:11
Найден корень всех бед дышащей на ладан Украины
21:54
Известный писатель и лауреат Пулитцеровской премии скончался в США
21:50
Башаров публично воссоединился с бывшей женой
21:31
КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде
21:25
Омолодившаяся Погребняк стала двойником дочери Пугачевой и Галкина
21:22
Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах
21:09
15 человек спасли из горящей многоэтажки в Москве
20:56
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
20:48
Пробравшуюся на Каннский кинофестиваль Боню приняли за эскортницу
20:48
"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку
20:32
Отвергнутый женой Топалов сел на диету
20:28
Путин назвал главное оружие России в XXI веке
20:20
У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи
19:50
Влюбленный Меладзе обласкал партнершу на закрытой вечеринке
19:49
Сердючка публично побила победителя "Евровидения"
19:07
Борющийся с раком Юдашкин устроил модный показ
19:03
Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
18:34
Стало известно об увольнении Медведева
18:13
Появились подробности о разводе Меган Маркл
18:09
Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
17:53
"Единая Россия" помогла повысить качество проверок бизнеса
17:44
Собчак пришиблена страшным известием о смерти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
Виторган отдохнул с известной актрисой
Шоу-бизнес

Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Всем известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Карена Кочаряна, ведущего реалити-шоу "Опасные связи" на телеканале "ЧЕ!", она привела в больницу.
прочитано 5702 раза

Далеко не все готовы к тому, что их интрижки раскроют, более того – покажут на экране. За право изменять втайне люди готовы даже драться, причем в прямом смысле. 

ПО ТЕМЕ

В Москве обезумевший мужчина избил палкой работницу храма

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Инцидент произошел сразу после окончания очередного расследования. Съемочная группа покинула площадку, а Карен Кочарян общался на улице с заявительницей. В этот момент из дома выскочил уличенный в измене муж с монтировкой в руках и потребовал отдать ему запись со скрытой камеры.

Увидев, что операторов уже нет, он накинулся на Карена. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но получил сильный удар монтировкой, который обернулся переломом лучевой кости. Карен был избит почти до полусмерти!

К сожалению, такие случаи не редкость, когда речь идет о подобных программах. В прошлом году было совершено покушение на ведущего реалити "Решала" на телеканале "ЧЕ!" Влада Чижова.

Фото: пресс-служба

"Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо, так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях, и это не самое страшное. Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так все обошлось, слава богу!" – рассказал Кочарян "Дни.ру". Он пообещал, что продолжит раскрывать измены "в штатном режиме", несмотря на увечье.

Автор: Феликс Грозданов20 мая 2019, 11:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды погуляли на шикарной свадьбе известного ведущего

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мало дали!
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский сделал важное заявление по Крыму
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского
Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики

Шоу-бизнес

"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
Собчак раскатали в блин за позорный провал
Стало известно о свадьбе Ани Лорак и украинского футболиста
Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Экономика

Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко

Батька доигрался в опасные игры
Шоу-бизнес

Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну

Поклонники в шоке от случившегося
Шоу-бизнес

"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу

Женщина призналась, что та хочет занять ее место
Шоу-бизнес

Измотанная Пугачева женила непутевого племянника

Примадонна решила восстановить отношения с родственником

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru