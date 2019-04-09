Обнародовано интимное письмо Кикабидзе к Данелии

Многие грузинские политики и священнослужители прилетели в Москву на похороны своего великого земляка Георгия Данелии. Зураб Абашидзе и Нино Бурджанадзе признались, что восприняли смерть режиссера как личную потерю. Не смог присутствовать лишь давний друг актера Вахтанг Кикабидзе...

Кикабидзе и Данелию связывают 50 лет дружбы. Они встретились в 1969 году на съемках комедии "Не горюй!", где Кикабидзе играл Бенжамена Глонти, а Данелия был режиссером. А потом были "Мимино" и "Совсем пропащий". И во всех фильмах Данелии в титрах было написано: Буба Кикабидзе. Хотя Буба – прозвище артиста среди родных и близких.

А вот проститься с режиссером лично Кикабидзе не смог. "Похороны состоятся завтра. Я не буду присутствовать – лежу в больнице", – заявил актер журналистам. Многие предположили, что дело не столько в самочувствии, сколько в нежелании посещать Россию.

В 2008-м Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы в связи с конфликтом в Южной Осетии и отменил все выступления в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и давать концерты.

С тех пор он больше не посещал нашу страну. Зато в октябре 2014 года в интервью украинской газете "Сегодня" Кикабидзе заявил: "Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны!" А еще нелестно высказался о руководстве России.

Впрочем, трогательное, почти интимное письмо покойному другу Кикабидзе все-таки прислал. "Гия, спасибо тебе за 50 лет нашей дружбы, за счастье, которое ты подарил мне, выбрав героем своих замечательных картин. Спасибо за любовь зрителей, за наши чудесные веселые дни, которые навсегда останутся со мной. Мои глубочайшие соболезнования семье и зрителям, для которых он творил", – говорится в обращении.

Напомним, советский режиссер Георгий Данелия умер 4 апреля от остановки сердца. Ему было 88 лет. В историю отечественного кино он вошел как автор культовых фильмов "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон".

