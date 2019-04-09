Убитая горем вдова с трудом держалась на ногах у гроба Данелии
Больше двух часов продолжалась гражданская панихида по режиссеру Георгию Данелии. Проститься с ним пришли Михаил Швыдкой, Александр Адабашьян, Вера Васильева, Тигран Кеосаян, Евгений Стеблов, Карен Шахназаров и другие знаменитости. Каждый из них счел своим долгом выразить соболезнования и поддержку вдове покойного.
Галина Ивановна Юркова-Данелия была третьей женой режиссера. Она на 14 лет младше, но разница в возрасте никогда не чувствовалась – с мужем понимали друг друга с полуслова, тем более что оба были режиссерами и безумно любили кино.
Убитая горем вдова с трудом стояла на ногах у гроба. Она все гладила мужа и что-то шептала. Галина Ивановна не представляет, как будет жить дальше, ведь у нее всегда был крепкий тыл...
После прощания в Доме кино траурный кортеж направился к храму Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре, где состоялось отпевание Георгия Данелии. Похоронили его тоже в Новодевичьем некрополе.
Напомним, советский режиссер Георгий Данелия умер 4 апреля от остановки сердца. Ему было 88 лет. В историю отечественного кино он вошел как автор культовых фильмов "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон".
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