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Лопес в образе стриптизерши оголила ягодицы

Дженнифер Лопес. Фото: www.globallookpress.com
Американская певица Дженнифер Лопес представила клип на новую песню Medicine. Провокационный ролик появился на сайте Youtube 7 апреля.
прочитано 88 раз

В новом клипе 49-летняя звезда устраивает модный карнавал. Дженнифер Лопес появляется перед поклонниками в образах гадалки, женщины-ковбоя, танцовщицы и модели на подиуме. Актриса с удовольствием демонстрирует откровенные наряды.

Пользователи пришли в восторг от ролика. "Почему мне кажется, что Дженнифер Лопес никогда не стареет в то время, как я похожа на настоящую развалину?", "Вау, я не был готов к танцу на шесте", "Она идеальна во всем! Обожаю эту песню", "Хочу напомнить всем вам, что ей скоро исполнится 50! Джей Ло – королева!" – делились мыслями пользователи. 

Автор: Полина Крылова9 апреля 2019, 01:01

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