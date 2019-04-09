Лопес в образе стриптизерши оголила ягодицы
В новом клипе 49-летняя звезда устраивает модный карнавал. Дженнифер Лопес появляется перед поклонниками в образах гадалки, женщины-ковбоя, танцовщицы и модели на подиуме. Актриса с удовольствием демонстрирует откровенные наряды.
Пользователи пришли в восторг от ролика. "Почему мне кажется, что Дженнифер Лопес никогда не стареет в то время, как я похожа на настоящую развалину?", "Вау, я не был готов к танцу на шесте", "Она идеальна во всем! Обожаю эту песню", "Хочу напомнить всем вам, что ей скоро исполнится 50! Джей Ло – королева!" – делились мыслями пользователи.
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