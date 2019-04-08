Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Сегодня, 8 апреля, певец сообщил прессе, что на похороны звезды советского кино не придет. Вокалиста подвело здоровье. Вахтанг Кикабидзе загремел в больницу.
"Похороны состоятся завтра… Я не буду присутствовать, я лежу", – сказал он журналистам.
Артист походит процедуру диализа. О самочувствии грузинского исполнителя ничего не известно.
Ранее Кикабидзе записал видеообращение, посвященное Георгию Николаевичу. Он опубликовал его в своем аккаунте в Facebook. "Мне очень трудно говорить, я всю ночь плакал, как женщина. Царство ему небесное. Я лично его никогда не забуду, потому что он сделал из меня такого артиста, про которого говорят большие артисты. Это все Гия, там моей заслуги нет". Об этом сообщает Vokrug.tv со ссылкой на ТАСС.
Великий советский режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля. Ему было 88 лет. Кинематографист умер от остановки сердца. Врачи до конца боролись за его жизнь.
В конце февраля Георгий Данелия почувствовал себя плохо, родственники сразу вызвали медиков. Режиссер был доставлен в московскую больницу с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому. В марте звезде советского кино стало лучше.
О смерти мэтра сообщила его супруга – Галина Ивановна. После стало известно, что прощание с режиссером состоится 9 апреля в Доме кино. Напомним, Георгий Данелия прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон".
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