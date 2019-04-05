"Русская Кардашьян" едва втиснула грудь в прозрачный топ (видео)
Новая порция снимков "русской Ким Кардашьян" сделана на пляже Малибу. На девушке белые брючки и такой же топ, в которые едва втиснулись пышные формы Анастасии.
Комментариев под фото в Instagram уже более тысячи. Однако, из-за того, что поклонники утратили контроль над собой, большинство из них нельзя публиковать в СМИ. "Потрясающе" и "Потерял дар речи" – самое безобидное из того, что могли выговорить – а точнее написать – фанаты, передает Пятый канал.
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