Харатьян оказался на грани смерти

Дмитрий Харатьян неоднократно попадал в ДТП. Артист считает, что это были предупреждения свыше – он садился за руль пьяным.

У Дмитрия Харатьяна был трудный период в жизни. У артиста была жестокая депрессия, которую он пытался заглушить алкоголем.

"Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я... опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь". Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира", – вспоминает актер.

Такое состояние затянулось на полтора года. Дмитрий Харатьян не обращался к спихотерапевтам, а пытался справиться с проблемой своим методом – с помощью алкоголя. Однако это превратилось в зависимость, артист оказался на краю пропасти. Спасал Харатьяна от трагедии, по его признанию, инстинкт самосохранения.

"Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил", – рассказал актер в студии программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале "ТВЦентр".

Дмитрий Харатьян откровенно говорит о своей зависимости. Он считает, что его пример вдохновить кого-то побороть свое пристрастие к алкоголю. "Алкоголь, наркотики – это страшная беда, приводящая к смерти человека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти", - отметил Харатьян.

Свою победу над алкогольной зависимостью Дмитрий Харатьян считает большой удачей. Большинство его коллег, которые доходили до такого состояния, отошли в мир иной. Артист приводит в пример Андрея Краско, который решил, что все равно будет пить. "Но он честно говорил: "Я – пьющий алкоголик", – рассказал Дмитрий. Актер подчеркнул, что он – "алкоголик непьющий": если начнет, то уже не сможет остановиться.

А многочисленные ДТП, в которые попадал Дмитрий Харатьян, он называет "звоночками". Верующий артист уверен, что это были предупреждения свыше – к которым он, в конце концов, прислушался.