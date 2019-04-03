"Не поможет никакой доктор": Дроздова поставила на себе крест
Ольга Дроздова получила известность после выхода многосерийного фильма "Бандитский Петербург". В картине ее партнерами стали Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков. Фильм имел оглушительный успех, а Дроздову признали одной из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. Однако в последнее время Ольга мало снимается в кино, отдавая предпочтение театру "Современник".
Что касается красоты, у артистки секретов нет. "Я всю жизнь ставлю эксперименты над собой, чтобы потом подругам рассказывать. Все кремы на себе попробую, все диеты. Хочу красиво стареть", – заявила Дроздова.
Она против пластических операций и злоупотребления сладостями. А еще следует быть скромным в питании, убеждена Ольга. Впрочем, загонять себя в жесткие рамки она тоже не советует – это опасно.
Актриса до сих пор сохраняет статус красавицы, а кто-то даже помнит, как она, будучи моделью, снималась без одежды. Ольга Дроздова призналась, что так и не поборола стеснение. "Не поможет никакой доктор. Это врожденное. Я до сих пор мамы своей стесняюсь, когда переодеваюсь. Она знает это и отворачивается. А костюмеры меня одевают с закрытыми глазами", – цитирует Ольгу Дроздову сайт "Комсомольская правда".
Она пояснила, почему согласилась на те провокационные съемки: "Такие муки были! Время было такое. Мне казалось, что такие сцены художественно необходимы, а я привыкла доверять режиссерам. Все мои комплексы до сих пор при мне, я их холю и лелею. Без них никуда в профессии, к сожалению".
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