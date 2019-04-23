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Шоу-бизнес

Юмориста Дроботенко объявили пропавшим

Сергей Дроботенко. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники артиста задались вопросом, чем сегодня занимается артист. Ведь Сергей Дроботенко сейчас не имеет той популярности, какая была у него в 2000-е годы. 
прочитано 1716 раз

В Сети потеряли звезду "Аншлага". Говорят, юморист "ушел в тень" с наступлением кризиса: у него существенно упали гонорары за концерты, да и самих гастролей стало меньше, пишет "Экспресс газета".

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Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Сообщается, что теперь о Сергее Дроботенко можно услышать разве что в связи со смертью кого-то из его коллег. Но из общедоступных публикаций в Сети видно, что артист продолжает гастролировать.

Сам Сергей Дроботенко заверяет, что у него все прекрасно. По информации СМИ, он имеет роскошную квартиру в Москве и вполне прилично зарабатывает. А главной статьей расходов артиста якобы являются заграничные поездки и подарки друзьям.

В светской тусовке известно, что одним из близких друзей Сергея Дроботенко является юморист Максим Галкин. Поговаривают, что они даже на отдых ездят вместе.

Напомним, талант Сергея Дроботенко много лет назад открыл Михаил Задорнов. В 1998 году будущий артист прибыл в Москву из родного Омска. Вскоре его заметил Евгений Петросян и пригласил выступить на конкурсе эстрадных исполнителей. Там присутствовал Задорнов. По словам самого Сергея Дроботенко, он позвал их с Максимом Галкиным принять участие в его концерте в Серпухове. "Тогда был полный аншлаг", – делился воспоминаниями юморист.

Автор: Валерия Нарская23 апреля 2019, 19:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сказавший честно
Ответить
Лепят же ...журналисты заголовки...Песочница ....опть...
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