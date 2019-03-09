Умер Владимир Этуш

Знаменитый актер Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет, передает telegram-канал Baza. Подробности произошедшего устанавливаются.
За свою продолжительную карьеру Владимир Этуш снялся во множестве фильмов, ставших культовыми. Зрители навсегда запомнят его за роли в таких лентах, как "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и многих других.
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