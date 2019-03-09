У ребенка Собчак появились серьезные проблемы после гнусного скандала

У ребенка Ксении Собчак и Максима Виторгана могут возникнуть серьезные проблемы на почве развода родителей. Такую точку зрения высказал психолог-эксперт Илья Саглиани.

Проблемы в отношениях у Ксении и Максима начались давно, считает эксперт. "И когда журналисты и общественность начинают активно проявлять внимание к этой ситуации, конечно, нужно сделать официальное заявление", – заявил Саглиани.

"В такой стрессовой ситуации эмоции нельзя держать внутри себя. Такие вещи не происходят просто так. Возможно у Собчак новое увлечение. Теперь о ребенке. Если родители сделали все по взаимному согласию и без скандалов, то у ребенка не будет психологической травмы. Если в паре часто происходили ссоры на глазах у малыша , то в будущем ему понадобится помощь психолога. Самое важное, чтобы отец уделял сыну в будущем большое количество внимания и заботы. Сейчас ребенок испытывает стресс. C возвратом это пройдет. Все зависит от родителей", – резюмировал эксперт.

Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.

Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – пишут они. Собчак и Виторган отдельно отметили, что не изменяли друг другу.