Лазарев раскрывает главный козырь победы на "Евровидении"
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, мы впервые видим артиста, который лидирует с большим отрывом по ставкам на "Евровидении" еще до объявления песни. "А что будет с ними, когда Сергей Лазарев представит свой шедевр?", – задался вопросом эксперт.
"А ведь это произойдет уже совсем скоро. Это будет лиричная, мелодичная песня по типу победной Believe, которую пел Дима Билан на Евровидении. Это будет прекрасный номер с оркестром. Очень жду эту песню, верю, что с ней Россию снова ждет победа на этом конкурсе", – резюмировал Манукян.
Ранее поклонники певца выразили мнение, что подтвердилась связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению, служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.
Сергей Лазарев выложил скриншот материала в одном из российских изданий. В нем сообщалось, что певец привез Ани Лорак в свой загородный дом, чтобы познакомить с сыном. Комментировать этот пост певец не стал – из чего фанаты заключили, что все изложенное в публикации соответствует действительности.
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