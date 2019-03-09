Названа шокирующая причина разрыва многострадальных отношений Собчак и Виторгана

Заявление о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана не обсудил, кажется, только ленивый. На первый взгляд, причины логичного итога очевидны. Однако "Дни.ру" обратились к эксперту, чтобы расставить все точки над i.

Исход отношений Собчак и Виторгана был во многом предрешен. Свое мнение по этому поводу высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Я отношусь с глубоким уважением к семье Эммануила Гедеоновича Виторгана. И конечно тот факт, что в ней была несколько лет Ксения Собчак меня несколько удивлял. Хотя, разумеется, Максим бунтарь, Ксения тоже бунтарка, но у меня всегда было ощущение, что это не навсегда", – заявил собеседник "Дни.ру". Манукян добавил, что что у Собчак на первом месте всегда были амбиции и воля, а у – Максима творчество.

При этом эксперт признает, что они безусловно были интересной парой. "Что до Богомолова, ну видимо тянет Ксению на людей творческих, необычных. Максим более брутальный, Богомолов более интеллигентный. Вообще конечно вся эта драма, которая развернулась на глазах у многомиллионной публики достойна пера писателя", – резюмировал Манукян.

Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.

Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – пишут они. Собчак и Виторган отдельно отметили, что не изменяли друг другу.





