Это все меняет: сенсационное заявление Собчак пролило свет на скандал с Виторганом

Известие о расставании Ксения Собчак и Максима Виторгана стало сенсацией. Теперь многие ранние высказывания Собчак обрели новый смысл. Недостающий пазл в мазаику внес Первый канал, достав из архива выпуск программы "Эксклюзив" Дмитрия Борисова.

Во время интервью, о котором идет речь, Собчак была весьма откровенна. По некоторым из ее слов можно сделать вывод, что проблемы в ее семье начались до того, как в жизни звезды появился Константин Богомолов.

Тогда Собчак призналась, что в свои 37 лет она переживает непростой период в жизни. "Невозможно разрушить отношения, когда люди по-настоящему любят друг друга, и у них все хорошо, никто не может это сделать. Никакая разлучница, или разлучник, не может прийти и что-то сломать. Так происходит только в дешевых комедиях, в реальности сначала ты теряешь человека, перестаешь его любить, так тоже бывает, и тогда этот вакуум заполняется. Очень часто человек, которого ты встречаешь потом, это просто средство, транспорт вывести тебя из отношений. Иногда бывает, что любовь проходит. Это не значит, что это были неудачные отношения, просто все заканчивается. Мне кажется, бывает этап в жизни, когда начинают происходить вещи, которые тебе не нравятся. Нормальные люди об это говорят. Говорят, послушай, мы идем не туда, все происходит не так, как мы хотим. Вопрос, способен ли человек тебя услышать, найти компромисс. Все проблемы можно попробовать решить, но не все решаются. Иногда у людей могут быть совершенно разные взгляды на какую-то фундаментальную для обоих вещь. Важно понять, есть ли зона компромисса. И если ее нет, нужно расставаться", – заявила она.

Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.

Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе.