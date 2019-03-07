Шокирующие подробности измен в семье Лорак

Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – современный Остап Бендер. С персонажем романа "12 стульев" сравнил турецкого бизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди "моногамными не бывают".

Экс-супруг певицы Ани Лорак – умный парень. Однако он родом из Турции, а моногамных турецких мужчин не существует, уверен бывший продюсер артистки.

"Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокие интеллектуальные способности. Я так скажу: он – Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки – это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует", – заявил Сергей Перман в интервью одному из украинских изданий.

Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 годы. Во время разрыва Каролины с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу Сергей выступил на стороне певицы и хорошо относился к ней даже после распада ее брака.

Отношения Ани Лорак с супругом испортились, когда стало известно об изменах Мурата. Последней каплей оказалось видео, на котором Налчаджиоглу запечатлели с молодой моделью Яной Беляевой.

4 декабря прошлого года Ани Лорак подала заявление в суд, а 31 января 2019-го стало известно об официальном разводе пары. Дочь София после развода осталась с матерью. Сейчас в соцсетях активно муссируют слухи о романе Ани Лорак с российским певцом Сергеем Лазаревым.

На днях пользователи заподозрили, что Ани Лорак и Сергей Лазарев с детьми проводят время в загородном доме певца. Вывод они сделали на основе фотографии в Instagram артиста. Ни Лазарев, ни Лорак эти слухи не опровергли.