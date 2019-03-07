Циник Шнуров плюнул в готовящихся к 8 Марта мужчин

Лидер группировки "Ленинград" высмеял мужчин, которые тратят много денег на подарки для женщин. Сатирическое стихотворение появилось на канале Сергея Шнурова в Telegram в среду, 6 марта.



В своем произведении артист сравнивает деньги с "перелетными птахами", которые "мгновенно мигрируют" к женщинам. Мужчины отдают избранницам последние средства, но не получают благодарности. Вместо этого возлюбленные напоминают им, что скоро наступит Международный женский день – значит, пора зарабатывать деньги для новых подарков.

"Как рыцарь, будь в доспехах./ Карманов нет у лат! / Ну все, прощай, успехов,/ До следующих зарплат./ Ах, да! Восьмое Марта!/ Подарок не забудь/ Перевести на карту./ Целую, милый, будь!" – цитирует Шнурова Life.ru.

Чуть позже Сергей разместил фотографию, на которой можно увидеть надпись "8 март", выложенную купюрами разного номинала, сообщает НСН. Многие пользователи с иронией отметили, что музыканту не хватило денег, чтобы сделать букву "а" на конце слова.

Напомним, что несколько дней назад лидер "Ленинграда" создал канал в Telegram. Артист отметил, что пришлось поменять платформу, так как в Instagrаm его записи стали блокировать. "Буду переезжать потихоньку в Telegram "Шнуровик", – обратился он к поклонникам.

Сергей Шнуров является активным пользователем социальных сетей. В Instagram он часто вступает в полемику со своими критиками – журналисткой Ксенией Собчак и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Кроме того, в микроблоге звезда публикует сатирические стихотворения на злободневные темы, пишет Teleprogramma.pro.