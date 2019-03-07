Собчак встретилась с бывшей женой Богомолова

Константин Богомолов представил свое новое творение – сериал "Содержанки". На премьере появились бывшая жена режиссера, актриса Дарья Мороз, и его предполагаемая любовница, телеведущая Ксения Собчак.

В Москве состоялась премьера драматического сериала "Содержанки", снятого Константином Богомоловым. Для театрального режиссера проект стал дебютным в жанре многосерийного кино. Интересно, что в одной из главных ролей он снял свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз.

Сериал повествует о сотруднице уголовного розыска Елене Широковой, которая расследует гибель девушки, чье тело было найдено в одном из элитных ресторанов Москвы. Героине Мороз предстоит окунуться в мир столичного гламура и легких денег, где источником дохода становятся отношения.

Поддержать проект Константина Богомолова пришли многие знаменитости: ведущие Юлия Барановская и Екатерина Одинцова, актрисы Мария Фомина, Софья Эрнст, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие.

Разумеется, не пропустила мероприятие и Мороз. Бывшая супруга Богомолова появилась на публике в черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Завершал образ яркий макияж. Актриса по праву стала звездой вечера.

Отметилась на мероприятии и телеведущая Ксения Собчак, которую называют любовницей Константина Богомолова. Гламурная блондинка пришла в красном декольтированном платье длиной по щиколотку. Многие комментаторы в Сети выразили мнение, что такой образ старит скандально известную телеведущую.

Ранее Мороз подтвердила свое расставание с Богомоловым. Она отметила, что с бывшим мужем общается каждый день – ради дочери Анны. Кроме того, Дарья и Константин работают вместе. За последние два с половиной года актриса приняла участие в трех его проектах и снялась в "Содержанках".

"Тандем творческий – более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это звучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке, в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе. Надеюсь, так будет и дальше", – рассказала Мороз "Антиглянцу".