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На распоясавшегося Шнурова нашли управу

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com.
Сергей Шнуров пострадал из-за любви к крепкому словцу. Творчество лидера группы "Ленинград" заблокировали в Instagram. 
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян не скрывает своей радости от произошедшего. Эксперт доволен, что хоть кто-то нашел на распоясавшийся Шнурова управу.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"В России часто принято жаловаться на цензуру, дескать не дают творцам воли. Хотя в нашей стране, как известно, цензура запрещена и в постсоветские годы как раз с этим проблем не наблюдается. Просто посмотрите, что происходит на ТВ, в кино, в театре и в музыке – вопросы отпадут сразу. Однако цензура пришла откуда не ждали, а именно из США. И кто же ей подвергся? Правдоруб всея Руси Сергей Шнуров. А за что? Да просто элементарно за мат в стихах. Великий и могучий русский мат не оценили за океаном. Пока Шнур смело с матерком обличал российские власти и чиновников, засада пришла откуда не ждали. Цукерберг неожиданно предложил соблюдать правила своей платформы, где обсценная лексика похоже не в фаворе. В России, помимо Виталия Милонова и Иосифа Пригожина, ему другие топ-игроки мира медиа слово боятся поперек сказать, а тут такой конфуз. Вот и пришлось Шнурову бросить нечуткого Цукерберга и податься к возвышенному Дурову. Возможно, там его творчество цензурировать перестанут. Хотя и там тоже нет никаких гарантий", – рассказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, что сегодня, 4 марта, Сергей Шнуров рассказал, что его стихи, щедро сдобренные матерщиной, заблокировали в соцсети Instagram. Он сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду переезжать потихоньку в телеграмм "Шнуровик", – добавил артист.

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2019, 03:17
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