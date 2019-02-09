Затравленная Волочкова отбила обвинения в интимной связи с Арашуковым

Известная балерина решила ответить на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым. Пост появился в микроблоге Анастасии Волочковой в Instagram.

Ведущие радиостанции "Вести FM" прочитали в прямом эфире сатирическое произведение, посвященное отношениям бизнесмена и танцовщицы. Автор стихотворения воспроизводит разговор Рауфа Арашукова и Анастасии Волочковой после ее выступления на благотворительном концерте в Карачаево-Черкессии. Балерина потребовала, чтобы сенатор заплатил ей полную сумму за концерт, что сильно разозлило мужчину.

"– Ты вообще должна считать за счастье

Предо мной с концертом выступать!

Я всегда с артистами был ласков,

И никто не вел себя, как ты!...

До чего ж ты, Настя, меркантильна!

На, короче деньги, и пошли!

Настя, не вставая со шпагата,

Свой пересчитала гонорар.

– Вот всегда такие толстосумы

Обижают русских балерин!

Нет, любовь не обсуждают всуе,

Это дар небес и дар земли!...

Не искусство вас интересует,

Не искусство…"

Видеозапись, на которой журналист читает это произведение, появилась на странице звезды в социальной сети. В подписи к посту Анастасия Волочкова заявила, что такие слова мог написать только "обиженный человек". Она также добавила, что является одной из тех знаменитостей, кто не побоялся открыто высказать свое мнение о предпринимателе.

"Видимо, моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне освящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно. А многие ли смело и открыто высказали свою позицию по поводу этого Арашукова, которого посадили? Нет", – пояснила балерина.

По словам танцовщицы, Арашуков "всегда отличался чрезмерным хвастовством деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием и пренебрежением в общении с людьми". Сенатор часто не выполнял финансовые договоренности. Звезда напомнила, что мужчина много раз настаивал на интимной близости, но она всегда отказывала ему.

Анастасия Волочкова также отметила, что умеет посмеяться над собой. "Пойду в зал оттачивать свое мастерство и будоражить вас всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали в "Вестях". Чувство самоиронии у меня есть. А #шпагатволочковой пора занести в книгу рекордов Гиннеса по цитируемости, упоминаниям, грациозности и привлечению внимания", – заключила она.

