Раскрыты сенсационные подробности развода Лорак с мужем
В Сети появилась выписка из материалов Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу звездной пары. В документе сообщается, что Ани Лорак не меняла свою фамилию после регистрации отношений. Кроме того, супруги перестали жить вместе за два года до официального расторжения брака.
В качестве причины развода в документе указано "отсутствие общих взглядов на семейную жизнь", а также "потеря доверия, любви и уважения". "В судебном заседании представитель ответчика не возражал против удовлетворения исковых требований. Брачные отношения между сторонами прекращены, примирение невозможно", – передает текст документа Комсомольская правда.
Напомним, певица вышла замуж за бизнесмена в августе 2009 года. У пары есть дочь София. Девочка родилась в 2011 году. Слухи о разрыве супругов появились еще в конце прошлого года, когда в Сети распространился ролик, на котором Мурат Налчаджиоглу запечатлен в компании незнакомой девушки. Многие СМИ настаивают, что мужчина не раз изменял Ани Лорак.
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