Вместо Лазарева на "Евровидение" отправляют Шнурова
Соседов признался, что если бы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел бы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этого артиста символизирует нашу страну.
"Ментально – вот он, наш, российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное, яркое, непосредственное, фееричное", – предложил Соседов.
По словам музыкального критика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым и достойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнурова для участия в "Евровидении".
Журналист признает, что Сергей Лазарев – это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлять на конкурс одного и того же певца он считает неправильным.
Соседов уверен, что, участвуя в "Евровидении 2016", Сергей сделал ставку не на песню, а на постановку, и прогадал. "Песня обычная, стандартная, и рассчитывать, что прям "Ах!", прямо и выберут, мне кажется, было наивным", – цитирует Соседова life.ru.
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