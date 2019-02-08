"Вы уже всех достали!": россияне взбешены участием Киркорова и Лазарева в "Евровидении"

На конкурс песни, который в мае состоит в Израиле, во второй раз раз поедет Сергей Лазарев. А вот Киркоров будет участвовать в нем уже в десятый раз. И это многих возмущает.

Вообще, конечно, кажется странным, что артиста, представляющего Россию на главном музыкальном конкурсе Старого света, выбирает не страна, а кучка теленачальников. Кулуарно они решили, что надо снова ехать Сергею Лазареву. При том, что канал "Россия", который в этом году готовит участника и транслирует у нас конкурс, финансируется из государственного бюджета, т. е. за счет наших налогов. И, казалось бы, правильным позволить телезрителям решить самим, кого они хотят видеть на "Евровидении".

Сам по себе Сергей Лазарев – артист хороший. И голос есть, и харизма. Он всяко сильнее безликих Натальи Подольской, Юлии Савичевой или Анастасии Приходько, которые в прежние годы участвовал в этом смотре европейской самодеятельности. Но кто теперь помнит, что они пели и какие были номера? А вот cтильное и яркое выступление Лазарева в 2016-м с песней You Are the Only One запомнилось, да и композиция до сих пор звучит.

Тогда, в Стокгольме, артист завоевал 3-е место. Казалось бы, неплохой результат, надо на этом остановиться, жить дальше и дать возможность и другим артистам проявить себя. Как, например, Лобода, которая категорически отказывается второй раз штурмовать "Евровидение", поскольку давно все всем доказала, став самым дорогим и востребованным артистом страны даже без победы на конкурсе.

Тем более совершенно очевидно, что при любой песне и постановке находящейся в мировой изоляции России именно в силу политических причин дай бог позволят выйти в финал "Евросонга", не говоря уже о высоком результате. Одержать реванш, как было с Димой Биланом, в сегодняшней политической ситуации невозможно. И не больно ли будет тогда амбициозному Лазареву? Ведь поражение затмит даже былое третье место, его заклеймят и четвертуют.

Но еще больше возмущает участие в конкурсе Филиппа Киркорова. Для него "Евровидение" – любимая игрушка, а все почему-то должны этому радоваться. В 1995 году он впервые появился там – в качестве певца. И занял 17-место. Но решил не отступать. "Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – решительно настроен поп-король.

Он буквально оккупировал этот большой европейский гей-парад, замаскированный под конкурс молодых исполнителей – едет то как комментатор, то как продюсер, то как автор песни. Он работал с участниками из Беларуси Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с молдавской группой DoReDoS, с украинкой Ани Лорак. Его в шутку уже называют "Мистер "Евровидение", поскольку от Киркорова нет никакого спасения. "Вы уже всех достали!", "Дайте шанс другим артистам!", "Сколько можно пихать одних и тех же!" – пишут люди в социальных сетях. И их возмущение можно понять,