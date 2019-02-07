Ведущий Борисов возмутил своей реакцией на затравленную Волочкову

Шоумен, стилист Сергей Зверев убежден, что Анастасия Волочкова стала жертвой организованной травли на шоу "Пусть говорят". Звездный цирюльник сказал, что ведущий Дмитрий Борисов всю передачу "ржал над Настей".

Недавно Анастасия Волочкова стала главной героиней очередного выпуска скандально известного ток-шоу "Пусть говорят". Вначале обсуждалась тема похищения отца-инвалида балерины. Однако затем на шоу появился бизнесмен Андрей Марченко из Краснодара, которого Анастасия Волочкова обвинила в обмане и несоблюдении договоренностей. А еще показали и ее бывшего водителя Александра Скиртача, который комментировал происходящее в студии за кулисами. Скиртач не отказал себе в удовольствии сказать о Волочковой немало нелестных слов.

Посмотревший шоу Сергей Зверев пришел в ужас. "Зачем же они так жестко, ведь Настя – артистка Большого театра, заслуженный человек. Разве можно так делать некрасиво? Она только отметила день рождения, вся в эйфории пришла на программу, а там расстрел. Настя – такая крутая балерина, разве можно ее было так поносить? Еще любовника позвали – она не хотела, чтобы он там был", – прокомментировал звездный стилист.

Зверева возмутило поведение ведущего Дмитрия Борисова. "Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же вроде бы приличный. Вот такие дела. В комментариях пишут, что он всю программу ржал над Настей", – отметил Сергей.

Именитый цирюльник убежден, что Анастасия Волочкова стала жертвой организованной травли. "Все двери для нее закрыты. Большой театр закрыт, все другие театры только делают вид, что рады ей. Но при этом не берут. А ведь Настя – прима-балерина, роскошная, и вот так к ней. Жесть! Ничего святого нет – одна грязь", – цитирует Сергея Зверева "Собеседник".