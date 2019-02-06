Поруганная в школьном туалете дочь Кравец ужаснула полицейских

Светская львица и певица Алена Кравец переживает сегодня непростые времена. На носу громкий бракоразводный процесс с мужем-миллионером и раздел имущества. А тут еще с дочкой случилась беда.

Утро среды для Алены Кравец и представляющей ее интересы адвоката Ларисы Широковой началось в околотке. Они обратились в отдел полиции по делам несовершеннолетних с требованием возбудить уголовное дело в отношении старшеклассников, которые надругались над малолетней дочуркой Алены. Ведь тут, как уверяет знающая все законы Широкова, пахнет сразу несколькими статьями Уголовного кодекса.

Полицейские были в шоке от рассказанного Аленой. Даже бесстрашные блюстители порядка удивлены детской жестокостью.

"Также мы написали заявление на имя директора школы с требованием разобраться в происшествии и принять меры к виновным", – сообщила шокированная Алена корреспонденту "Дни.ру".

"В связи с истязанием ребенка в стенах школы подготовлена жалоба в Департамент образования Московской области, а также заявление в полицию с требованием о проведении проверки в отношении руководства школы, допустивших халатность и безответственное отношение к своим педагогическим обязанностям, повлекшее впоследствии нападение на несовершеннолетнюю девочку. Мы требуем исключения из школы общественно опасных "школьниц", постановки их на учет, а также привлечение к ответственности директора школы", – прокомментировала инцидент Лариса Широкова.

Напомним, накануне Кравец плакалась: "Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее. У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. Здоровая лошадь мучила маленького ребенка! У дочки страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю – мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону".

Алена Кравец заверила, что не собирается прощать обидчиков дочки и всерьез намерена их наказать. Ее особенно возмущает, что все случилось в элитной школе на Рублевке, где учатся дети чиновников и звезд. И она с ужасом думает, что вырастет из этих юных моральных уродов, какую страну они построят.