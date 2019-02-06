Умолчавшую о пожаре дочь Башмета ищет полиция

Появляются новые подробности о пожаре в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Возгорание началось в квартире дочери Юрия Башмета. Говорят, женщина покинула помещение, никого не предупредив о беде, и теперь ее ищет полиция.

Тelegram-канал Mash утверждает, что дочь Юрия Башмета сбежала, и ее разыскивают полицейские. У них есть серьезные вопросы к женщине. В ночь на 4 февраля Ксения устроила шумную вечеринку в 44-й квартире, ставшей эпицентром пожара, при котором погибли восемь человек.

По утверждению издания, и хозяйка квартиры, и ее гости исчезли сразу. Якобы они не подняли тревогу, не попытались разбудить соседей, а "тихо свалили". Их поиском занялась полиция, у которой к 38-летней Ксении есть "очевидные вопросы".

Напомним, что в пострадавшем от пожара доме 1914 года на Никитском бульваре находятся квартиры художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто из них не пострадал. Квартира дочери Башмета стоимостью 100 миллионов рублей, как полагают эксперты, восстановлению не подлежит.

Все эти печальные события привели к отмене пресс-конференции, посвященной XII Зимнему международному фестивалю искусств в Сочи, которая должна была состояться в здании ТАСС. Идейный вдохновитель праздника Юрий Башмет не смог присутствовать на встрече с журналистами по причине плохого самочувствия. У прославленного дирижера поднялось давление, ему понадобилась срочная помощь медиков.