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Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей

Алена Долецкая. Фото: www.globallookpress.com
Известная журналистка рассказала почему так и не стала матерью. 64-летняя Алена Долецкая призналась, что прошла через настоящий ад.
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Долецкая стала гостьей нового выпуска влога Татьяны Лазаревой, который опубликован на сайте YouTube. Собеседницы затронули тему отсутствия у женщин детей и общественного давления, которое им приходится испытывать на себе по этой причине.

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Алена призналась, что обожает малышей и очень хотела стать многодетной матерью. Она вышла замуж в 18 лет. Уже тогда она грезила о пяти наследниках. Однако этим мечтам не суждено было исполниться.

Журналистка пережила 12 выкидышей. Звезда не оставляла попыток, она 14 раз проходила процедуру ЭКО. "Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться", – заметила Долецкая.

Алена поняла для себя, что к мнению окружающих стоит относится спокойно. Это прежде всего важно для сохранения душевного равновесия. После Татьяна Лазарева добавила, что есть женщины, которые сознательно не рожают детей, так как не хотят перемен в жизни. 

Автор: Руслана Алексеева5 февраля 2019, 21:13

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