Сбежавший из страны Шнуров демонстрирует семейную идиллию
Сергей поделился ярким кадром в личном Instagram. Публикацию он оставил без подписи, хотя и без нее ясно, что 45-летний музыкант счастлив с 28-летней избранницей и демонстрирует миру семейную идиллию.
Напомним, Шнуров и Абрамова сбежали из морозной России в конце декабря. Супруги начали свое путешествие с Европы, потом посетили Мальдивы, после отправились в Америку, теперь же наслаждаются культурой в Северо-Западной Африке.
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