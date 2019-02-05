Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами

В последнее время на певца участились атаки – в прессу рассылается компромат на него, а от радиостанций требуют запретить его песни. В причинах нападок разбирался корреспондент "Дни.ру".

В редакцию "Нового радио" поступило письмо странного содержания. "Здравствуйте, прошу Вас запретить песню "Шепотом", – говорится в обращении. – Дело в том, что мой руководитель очень любит эту композицию и постоянно поет ее, изменяя слова "шепотом" на "ж..а там", нанося непоправимый вред моему, а также всех окружающих коллег душевному здоровью, а учитывая ротацию этой композиции, это фальшивое "пение" приходится выслушивать один-два раза в час.

Надеюсь на понимание, заранее благодарю".

"Мне кажется, что в воздухе распыляют что-то, – комментирует это послание Сергей Лазарев. – Некоторые люди просто сходят с ума! Или же в преддверии объявления участника на "Евровидение-2019" от России моя кандидатура кому-то не дает покоя и "кое-кто" вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя".

Этот скандал с ягодицами, который вырос на ровном месте, стал последней каплей в чаше долготерпения артиста. Он устал от этой ерунды и просто хочет нормально работать, не ввязываясь в скандалы. Тем более, раздутые на ровном месте.

"Друзья, помните про эффект бумеранга! – обратился ко всем Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram. – Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее".

