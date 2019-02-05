Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами
Надеюсь на понимание, заранее благодарю".
"Мне кажется, что в воздухе распыляют что-то, – комментирует это послание Сергей Лазарев. – Некоторые люди просто сходят с ума! Или же в преддверии объявления участника на "Евровидение-2019" от России моя кандидатура кому-то не дает покоя и "кое-кто" вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя".
Этот скандал с ягодицами, который вырос на ровном месте, стал последней каплей в чаше долготерпения артиста. Он устал от этой ерунды и просто хочет нормально работать, не ввязываясь в скандалы. Тем более, раздутые на ровном месте.
"Друзья, помните про эффект бумеранга! – обратился ко всем Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram. – Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее".
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