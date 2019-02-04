Взбешенную Волочкову поймали около полицейского участка

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова приехала в полицейский участок. Артистка написала заявление на бывшего водителя Александра Скиртача.

По некоторым данным экс-шофер балерины оклеветал ее в эфире одного из ток-шоу. Волочкова не смогла вытерпеть обидные высказывания в свой адрес. Взбесившись, она поехала в полицию, там ее и поймали журналисты.

Сама балерина ситуацию пока не комментирует. Представители Анастасии сообщили, что о ситуации им ничего не известно. Об этом пишет сайт РЕН ТВ.

Скорее всего, балерину разозлили заявления Александра в программе "Пусть говорят" Первого канала, которая вышла в эфир на прошлой неделе. Сидя за кулисами, мужчина на камеру утверждал, что танцовщица при ее богатстве очень экономила на своем разбитом инсультом отце. Также в процессе беседы экс-водитель сообщил, что звезда балета устраивала в своем доме оргии и записывала их на камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее Волочкова судилась со Скиртачем. Тогда суд принял сторону Анастасии. Александра приговорили к трем годам условно и выплате балерине 300 тысяч рублей. Артистка отмечала в своем исковом заявлении, что водитель присвоил себе средства, которые она выделяла ему на ремонт автомобиля. В ответ шофер утверждал, что знаменитость домогалась его.