"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец

Алена Кравец не намерена прощать обидчиков, которые надругались над ее дочерью в школьном туалете. Она не только поставила на уши элитное учебное заведение, но и дошла до Департамента образования. "Хоть к Путину!" – кричит требующая возмездия светская львица. Правда, это не всем нравится.

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