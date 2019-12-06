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"Нация деградирует": солист "Ногу свело!" высказался о россиянах

Максим Покровский. Фото: www.globallookpress.com
Солист коллектива "Ногу свело!" Максим Покровский поделился мнением о российским народе. По словам знаменитости, со времен Октябрьской революции страна пережила множество событий, которые повлияли на нее негативно.
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Максим Покровский не скрывает, что большую часть времени проживает в США. Между тем работать он хочет для русской аудитории. Вокалист понимает, что группу "Ногу свело!" кормят соотечественники как морально, так и материально.

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"Когда ты что-то делаешь, ты хочешь видеть результаты своей работы. Мы же создаем песни и видео для русской аудитории. 2020 год мы посвятим выходу нового альбома. Туда войдут 1-2 песни на английском, но основная-то часть будет на русском. Мы хотим быть рядом с народом, в том числе физически. Страна ведь состоит не только из власть имущих, но и из власть не имущих, таких, как мы с вами". – сказал Максим Покровский в интервью порталу 66.ru.

Также артист отметил, что российский народ многое пережил за последние сто лет. Со времен Октябрьской революции 1917 года над жителями России "совершалось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически".

Лидер группы "Ногу свело!" ощущает, как талантливы и остроумны его сограждане. Общаясь с поклонниками в соцсетях, он не устает отмечать, какие интересные люди населяют наше государство.

"Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, не совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает", – подчеркнул вокалист коллектива "Ногу свело!" Максим Покровский.

6 декабря 2019, 18:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Похоже придурку, не только ногу свело, но и мозги тоже!
1

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