70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

70-летний американский актер Ричард Гир станет отцом в третий раз. Супруга звезды Алехандра Сильва находится на третьем месяце. О грядущем пополнении рассказали близкие друзья семьи, передает Пятый канал.

Напомним, что в прошлом Ричард Гир состоял в романтических отношениях с моделью Кэри Лоуэлл. У них есть 19-летний сын Гомер. В 2018 году голливудский актер женился на публицистке Алехандре Сильве. В феврале этого года у супругов родился сын Александр, сообщает телеканал "360".