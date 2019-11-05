"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены

Несколько лет назад стало известно, что подающий надежды, талантливый пианист Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, вдруг забросил музыку и с головой окунулся в романтические отношения с эффектной моделью Анной Шеридан. Ради любимой женщины молодой человек даже якобы ушел из дома, разругавшись в пух и прах с родными.
"Парень устал от музыки, нашел себе новое увлечение. К сожалению, все беды в этом мире от женщин. Они могут сделать нас, как очень счастливыми, так и несчастными и нищими. Тем не менее, никакой трагедии в этой ситуации мы не видим. Пусть отдохнет. Хотя мальчик гениальный, действительно талантливый. Валерия воспринимает ситуацию философски. Мы называем это – поиск себя. Лично я не одобряю такой выбор, но от этого Арсений не перестает быть нашим ребенком", – говорил в беседе с журналистами муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин.
После разразившегося скандала страсти постепенно утихли. По всей видимости, родственники сумели найти общий язык. Валерия даже начала публиковать совместные с потенциальной невесткой фото у себя в "Инстаграм". Казалось, что свадьба не за горами. Однако сейчас стало известно, что Арсений и Анна расстались.
Об этом сообщил сама Шеридан в своем инстаграм-аккаунте. Причем имен она предпочла не называть. "Скоро будет полгода, как у меня нет отношений, совсем", – призналась Анна. Она не стала скрывать, что до сих пор переживает расставание с сыном Валерии. "Мое внутреннее состояние – мне больно до сих пор, и тяжело, когда кто-то что-то рассказывает о нем, либо спрашивает", – сообщила модель.
Причем она отметила, что вначале они с Арсением пытались спасти отношения. "Попыток сходиться было несколько, а последняя обратилась в сущий кошмар. Это тот момент, когда в отношениях хуже, чем без них", – рассказала Шеридан. Она сделала вывод, что следует рвать отношения без вторых попыток все вернуть, нельзя дружить после "настоящих чувств".
"Это все равно похоже на отношения, только в демо-версии. Вы не живете вместе, иногда видитесь случайно или специально, улыбаетесь друг другу, иногда выясняете отношения. Вроде не вместе, а вроде и вместе, только в затяжной ссоре (и со вседозволенностью при этом). А клубочек вашей связи все равно тянется, и действительно сложно отпустить человека", – разъяснила бывшая избранница сына Валерии.
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