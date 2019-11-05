"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин расстался со своей возлюбленной, моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что семья артистки не одобряла выбор молодого человека.

Несколько лет назад стало известно, что подающий надежды, талантливый пианист Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, вдруг забросил музыку и с головой окунулся в романтические отношения с эффектной моделью Анной Шеридан. Ради любимой женщины молодой человек даже якобы ушел из дома, разругавшись в пух и прах с родными.

"Парень устал от музыки, нашел себе новое увлечение. К сожалению, все беды в этом мире от женщин. Они могут сделать нас, как очень счастливыми, так и несчастными и нищими. Тем не менее, никакой трагедии в этой ситуации мы не видим. Пусть отдохнет. Хотя мальчик гениальный, действительно талантливый. Валерия воспринимает ситуацию философски. Мы называем это – поиск себя. Лично я не одобряю такой выбор, но от этого Арсений не перестает быть нашим ребенком", – говорил в беседе с журналистами муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин.

После разразившегося скандала страсти постепенно утихли. По всей видимости, родственники сумели найти общий язык. Валерия даже начала публиковать совместные с потенциальной невесткой фото у себя в "Инстаграм". Казалось, что свадьба не за горами. Однако сейчас стало известно, что Арсений и Анна расстались.

Об этом сообщил сама Шеридан в своем инстаграм-аккаунте. Причем имен она предпочла не называть. "Скоро будет полгода, как у меня нет отношений, совсем", – призналась Анна. Она не стала скрывать, что до сих пор переживает расставание с сыном Валерии. "Мое внутреннее состояние – мне больно до сих пор, и тяжело, когда кто-то что-то рассказывает о нем, либо спрашивает", – сообщила модель.

Причем она отметила, что вначале они с Арсением пытались спасти отношения. "Попыток сходиться было несколько, а последняя обратилась в сущий кошмар. Это тот момент, когда в отношениях хуже, чем без них", – рассказала Шеридан. Она сделала вывод, что следует рвать отношения без вторых попыток все вернуть, нельзя дружить после "настоящих чувств".

"Это все равно похоже на отношения, только в демо-версии. Вы не живете вместе, иногда видитесь случайно или специально, улыбаетесь друг другу, иногда выясняете отношения. Вроде не вместе, а вроде и вместе, только в затяжной ссоре (и со вседозволенностью при этом). А клубочек вашей связи все равно тянется, и действительно сложно отпустить человека", – разъяснила бывшая избранница сына Валерии.