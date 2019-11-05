"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Вторник 5 ноября
Лента новостей
11:33
Chevrolet Tahoe: большой и страшный
11:03
Дым сигарет для глаз оказался опаснее гаджетов
10:53
Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области
10:38
Москвичам пообещали "глобальное потепление"
10:28
Четыре человека сгорели в машине в жуткой аварии в ЕАО (видео)
10:06
Пожар на ферме в Саратове унес жизни 10 тысяч кроликов
08:40
"Ты в подметки не годишься": экс-ученицу Тутберидзе заклевали из-за Загитовой
06:30
Назван единственный способ спасти гибнущего Зеленского
00:17
Орбакайте заикнулась о женитьбе среднего сына
22:14
Могла потерять ребенка: экс-солистке "ВИА Гры" сделали пластику во время беременности
20:07
Заявившей об уходе Пугачевой обещали орден Зеленского
17:56
Навка в халате и без косметики стала сенсацией
17:42
По душе: Бузова отреагировала на внимание Харламова
17:24
Срочно: аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing
17:01
"Эх, Люба… Стыдно": Толкалина нарушила важный церковный запрет
16:08
В Москве из-за сообщения о минировании проверяют ГУМ на Красной площади
15:48
Шепелев вразумил высмеянного шестилетнего сына
15:18
Побитая Асмус взвыла из-за жуткой травли
14:39
Билана подвергли издевательствам на Первом канале (видео)
14:35
Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке
14:15
Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко
13:34
"Капитулянт": объявлено о свержении сдавшего позиции Зеленского
13:24
"Раним друг друга": Тодоренко рассказала о ссорах с Топаловым
12:52
"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр
12:21
"Давала по попе и закрывала в комнате": Навка о строгости к маленькой дочери
12:05
"Занудный папаша": Галкин сравнил себя с Пугачевой и расстроился
12:04
Умер знаменитый российский композитор
11:40
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
11:18
"Грустно смотреть": вышедшего на лед мужа Заворотнюк хорошенько пнули
10:55
"Мне нужно работать": Пугачева пропустила похороны родственной души
10:30
"Закончится летальным исходом": друг высказался о состоянии Фадеева из-за болезни
10:11
Семчев заговорил после известия о тяжелом сердечном приступе
08:30
Лукашенко нанес чудовищное оскорбление Путину
06:29
Нельзя беременным и детям: раскрыта правда о пользе и вреде рыбных консервов
04:02
Известная актриса и певица умерла через месяц после юбилея
02:24
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
00:10
Лолита показала "неиспорченную взрослыми хитростями" 21-летнюю дочь
22:55
Активисты потребовали от губернатора Кубани построить зооприют
22:15
Бывший муж Лорак повеселился с дочьерью и ее няней в ресторане
20:33
Загитову "уделала" молодая соперница
18:14
Миддлтон тайно оказалась в пабе благодаря уловке принца Гарри
17:39
Автобус с русскими туристами опрокинулся во Франции
17:23
Екатерина Климова отвезла мать к святыне
16:14
"Выжигала пергидролем": раскрыта причина проблем Бузовой с волосами
15:33
Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии
15:06
"Просто ненавидит": Трамп заявил о неприязни к Украине
14:17
Старшенбаум обмолвилась о новом романе
13:47
Хранит у изголовья кровати: сын Плющенко и Рудковской показал самое ценное в доме
13:45
"Слезы подступали": Брежнева разрыдалась из-за Пугачевой
13:15
"В России много дур!": Сябитова узнала о женитьбе изувера-бывшего
12:43
"Облысение – дело серьезное": Бузова теряет волосы
12:42
Обманул Путина: подлеца Зеленского поймали на лжи?
11:54
Филипп Киркоров вернулся к бывшей
11:22
Боготворящая Пугачеву Волочкова опустилась на колени
11:15
Громкое убийство главы центра "Э" в Москве: жуткие подробности
10:46
Новый муж Собчак снял обручальное кольцо
10:32
"Папину дочку" перестали узнавать
08:23
В разборках Асмус с похоронщиками поставлена жирная точка
06:39
"Не надоело быть писателями-фантастами?": Орлова взорвалась из-за гнусных сплетен
04:16
"Она должна измениться": беспардонный Трамп сунул нос в семейную драму Маркл
02:31
В России начнут продавать мясо из гороха
00:17
"Никакой ностальгии не испытываю": Решетова рассказала о жутком токсикозе
00:15
"Все, больше не могу": 70-летнюю Пугачеву на концерте в Минске откачивали таблетками
22:04
7-летний сын напугал Бледанс до потери пульса
20:38
"Поющие трусы": Пригожин влез в грязный скандал
17:43
Россияне поддержали овациями мужа Заворотнюк
17:23
"Позор!": взбешенные украинцы освистали Зеленского
16:54
"А где ребенок?": загулявшим Собчак и Виторгану влепили смачную почещину
16:31
"Это легендарно!": архивное фото Пугачевой стало сенсацией
16:20
76-летнюю Екатерину Шаврину обокрали в Подмосковье
15:58
"Копирует Бузову": ярко вырядившейся Гагариной крепко врезали
15:41
Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
15:16
"Беременный живот на лоб лезет": сделано заявление об интересном положении Брежневой
14:41
"Я в радости и в шоке": Собчак рассказала о больших переменах
14:05
"Носила невысказанную обиду": друг о душевных муках Заворотнюк
13:34
Ширвиндт прервал молчание после слухов об операции
13:10
"Не думала, что смогу что-то почувствовать": откровения Лорак о новом возлюбленном
12:58
Зеленского разнесли в пух и прах на Украине
12:24
"Огромная потеря": звезда "Дома-2" сломлена ужасной трагедией
12:19
"Сердце колотилось": предполагаемый сын Цискаридзе попал в больницу
11:48
Интимное фото Светланы Бондарчук "слили" в Сеть
11:16
Юная соперница со смаком уделала Загитову
10:54
Популярный рэпер попал в серьезную аварию
10:39
Неуемный Билан нарушил данное Пугачевой слово
10:26
Счастливый Шепелев показал замену Фриске
09:56
"Все понимают, какой у него стресс": сбежавшего мужа Заворотнюк оправдали
09:25
Передаст власть националистам: вскрылись истинные намерения Лукашенко
06:11
Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым
04:12
Известная телеведущая узнала о раке груди во время проведения прямого эфира
02:02
Вскрылась реальная причина развода Крюкова с женой
00:22
Вымокшую и продрогшую Сябитову бросили в лесу без еды
23:06
Измывающийся над трупами "некрофил" до жути испугал Собчак
21:57
"Да пошел ты, Вова": попрошайку Зеленского прилюдно унизили
21:52
"Ой, боюсь-боюсь!": Гузеева показала окровавленную дочь
21:10
"Выглядит жалко": Утяшеву с Волей заподозрили в отсутствии секса
20:51
Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
20:25
"Даже таблетки не справляются": Асмус доведена до отчаяния мерзкой выходкой похоронщиков
20:09
Синоптики предупредили Удмуртию о снежных заносах
19:53
"Вкусная девушка": Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг
19:13
Совет на выходные
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Блуд и молодая любовница: всплыли шокирующие данные о личной жизни 70-летнего Градского
"Угаснет быстро": женатого Плющенко ждет мимолетная страсть
Женщины и быстрые романы: сделано шокирующее заявление в день рождения Прилучного
Новый муж Собчак снял обручальное кольцо
"Папину дочку" перестали узнавать
Обманул Путина: подлеца Зеленского поймали на лжи?
Шоу-бизнес

"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин расстался со своей возлюбленной, моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что семья артистки не одобряла выбор молодого человека.
прочитано 898 раз

Несколько лет назад стало известно, что подающий надежды, талантливый пианист Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, вдруг забросил музыку и с головой окунулся в романтические отношения с эффектной моделью Анной Шеридан. Ради любимой женщины молодой человек даже якобы ушел из дома, разругавшись в пух и прах с родными.

ПО ТЕМЕ

"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале

Полуобнаженная Валерия порезвилась в бассейне с молодыми мужчинами на глазах у Пригожина

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Парень устал от музыки, нашел себе новое увлечение. К сожалению, все беды в этом мире от женщин. Они могут сделать нас, как очень счастливыми, так и несчастными и нищими. Тем не менее, никакой трагедии в этой ситуации мы не видим. Пусть отдохнет. Хотя мальчик гениальный, действительно талантливый. Валерия воспринимает ситуацию философски. Мы называем это – поиск себя. Лично я не одобряю такой выбор, но от этого Арсений не перестает быть нашим ребенком", – говорил в беседе с журналистами муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин.

После разразившегося скандала страсти постепенно утихли. По всей видимости, родственники сумели найти общий язык. Валерия даже начала публиковать совместные с потенциальной невесткой фото у себя в "Инстаграм". Казалось, что свадьба не за горами. Однако сейчас стало известно, что Арсений и Анна расстались.

Об этом сообщил сама Шеридан в своем инстаграм-аккаунте. Причем имен она предпочла не называть. "Скоро будет полгода, как у меня нет отношений, совсем", – призналась Анна. Она не стала скрывать, что до сих пор переживает расставание с сыном Валерии. "Мое внутреннее состояние – мне больно до сих пор, и тяжело, когда кто-то что-то рассказывает о нем, либо спрашивает", – сообщила модель.

Причем она отметила, что вначале они с Арсением пытались спасти отношения. "Попыток сходиться было несколько, а последняя обратилась в сущий кошмар. Это тот момент, когда в отношениях хуже, чем без них", – рассказала Шеридан. Она сделала вывод, что следует рвать отношения без вторых попыток все вернуть, нельзя дружить после "настоящих чувств".

"Это все равно похоже на отношения, только в демо-версии. Вы не живете вместе, иногда видитесь случайно или специально, улыбаетесь друг другу, иногда выясняете отношения. Вроде не вместе, а вроде и вместе, только в затяжной ссоре (и со вседозволенностью при этом). А клубочек вашей связи все равно тянется, и действительно сложно отпустить человека", – разъяснила бывшая избранница сына Валерии.

Автор: 5 ноября 2019, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Валерия приучает сына к светской жизни

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Медведев влепил пощечину потерявшему стыд Лукашенко
"Капитулянт": объявлено о свержении сдавшего позиции Зеленского
Лукашенко нанес чудовищное оскорбление Путину
"Просто ненавидит": Трамп заявил о неприязни к Украине

Шоу-бизнес

"Сущий кошмар": в семье Валерии наступили перемены
Украинская певица уделала россиян и присвоила все лавры
Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа
"Уже невозможно жить на лекарствах": отказавшаяся от препаратов Тотьмянина рискнула здоровьем

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Семчев заговорил после известия о тяжелом сердечном приступе

Новость о госпитализации артиста произвела фурор

Шоу-бизнес

"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр

Звезда уверена в своих силах
Шоу-бизнес

"Занудный папаша": Галкин сравнил себя с Пугачевой и расстроился

Примадонна лучше справляется с воспитанием

Шоу-бизнес

Глисты приведут к слепоте: мать Тимати распекли за невнимание к внучке

Симона Яковлевна получила нагоняй

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru