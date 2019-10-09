"Были очень близки": Сафронов рассекретил связь овдовевшего Захарова с разведенной дочкой

Несмотря на продолжительную болезнь и почтенный возраст, новость о смерти знаменитого режиссера Марка Захарова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как будто никто не ожидал, что он может вот так взять и уйти. Самый известный живописец России Никас Сафронов знал его лично.

"Думаю, было бы логично и правильно, если бы бразды правления театром со временем взяла на себя дочь Марка Анатольевича – Александра Захарова (сейчас им руководит Марк Варшавер. – Прим. ред.), – сказал Сафронов. – Она получила от отца огромный опыт. С молоком матери впитала и сам театр, и его закулисье".

"Разведенная Александра Захарова была очень близка со своим овдовевшим отцом, – заверил Никас. – О "Ленкоме" знает тонкости, которыми Марк Анатольевич не делился со всеми, но наверняка посвящал в них дочь, советовался с ней. У нас же есть прекрасные примеры! Театр Аркадия Райкина, которым управляет его сын Константин. Или Цирк Юрия Никулина, где должности директора и худрука занимает его сын Максим. Когда-то Гейдар Алиев передал управление Азербайджаном своему сыну Ильхаму, и сегодня мы видим положительные плоды этого поступка".

"Мне нравится Александра, – улыбнулся Никас. – Самостоятельная единица, талантливая и красивая. Думаю, прекрасно справилась бы с должностью руководителя театра. И мне жаль, что выбор пал не на нее. Она принесла бы в театр молодую энергетику, сумев сохранить традиции, и мы увидели бы "Ленком" с новой стороны…"

"С Марком Захаровым я был знаком давно. Нас познакомил Олег Янковский, – напомнил художник. – Мы не были близкими друзьями, но наши отношения всегда были очень теплыми. Я писал его портрет для серии "Река времени", и ему эта работа очень понравилась. Марк Анатольевич – человек с невероятным юмором, с легким сарказмом, но при этом очень чистый, душевный и теплый".