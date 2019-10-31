Подал в суд: Шатунов нанес неожиданный удар Разину

Российский исполнитель Юрий Шатунов подал иск к издательству "Честная музыка", владеющему правами на песни группы "Ласковый май". Заявление зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, сообщает РИА Новости. Представитель Шатунова сообщил, что предмет иска касается интеллектуальной собственности, а также неправомерных действий компании, которые она осуществляет в отношении не принадлежащих ей объектов, передает Life.
Напомним, в августе этого года музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов больше не будет исполнять на своих концертах песни "Ласкового мая". Он добавил, что артист сам решил исключить композиции коллектива из репертуара, уточняет телеканал "360".
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