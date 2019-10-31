Рики Мартин показал новорожденного сына

Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый пост. На снимке он запечатлен со своим возлюбленным, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йозефом и их новорожденным малышом. Мартин держит завернутого в пеленку грудничка на руках. Новоиспеченные отцы светятся от счастья. Мальчика назвали Реми.
Рики стал родителем в четвертый раз. У него есть еще трое детей – два мальчика и девочка. Близнецам Валентино и Маттео по 11 лет. Любимой дочке Люсии еще нет и года — она родилась в декабре 2018-го года.
"Вы в моем сердце, вы моя сила, вы вдохновляете меня каждый день и мотивируете делать то, что я делаю", – признавался своим наследникам в чувствах певец.
Напомним, о свадьбе Мартина и Йозефа стало известно в марте прошлого года. Как писали ранее "Дни.ру", первое заявление о своей сексуальной ориентации исполнитель сделал в 2010 году. С тех пор он стал открыто встречаться с представителями своего пола.
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